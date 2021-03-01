Meteoroloji hava tahminini açıkladı! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli il geneli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul'un Avrupa yakasının, akşam saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun yağmurlu, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya çevrelerinde rüzgarın kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenmektedir.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah erken saatlerde Niğde ve Nevşehir ile Kayseri'nin batı, Konya'nın güneydoğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz Bölümünün aralıklı yağışlı geçeceği; kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yağmur, iç kesimlerde yağış alan yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Şırnak merkezi ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu