Meteoroloji hava durumu tahminini paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat... Orhan Şen'den kar uyarısı: 2 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Konya hariç), Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU GECEYE DİKKAT!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Sabah Marmara'nın doğusu Ege ve Batı Karadeniz'de görülecek kuvvetli yağmur, öğleden sonra hafif olarak İç Anadolu'da ve kuvvetli olarak Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Bugün rüzgar kuzeye dönüyor, sıcaklıklar azalıyor. Gece yarısından sonra 2 gün Bolu, Kastamonu, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Düzce, Ağrı, Muş, Bitlis, Kars ve Karadeniz yaylalarına KKY ve kar, Kayseri, Niğde ve Ankara'nın yükseklerine KKY geliyor. Sıcaklıklar 7-8 derece düşecek.

İstanbul sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor. 11 C. Ankara yağmurlu 12 C gece yarısından sonra çevresinde yükseklerde KKY. yarın 6 C. İzmir sabah saatlerinde yağmurun yerel kuvvetli olması bekleniyor 18 C. Antalya yağmurlu 20. Erzurum 1 C, Yarın kar yağışlı.