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Gündem
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Haber Giriş: 07.04.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Meteoroloji duyurdu! Marmara'da sıcaklıklar normallerin üstüne çıkıyor

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Meteoroloji duyurdu! Marmara'da sıcaklıklar normallerin üstüne çıkıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgede, Edirne ile Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinde yağış başlayacak. Akşam saatlerinden sonra Trakya'nın tümünü, gece saatlerinde ise İstanbul çevrelerini kapsayacak aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, gün boyu güneyli, gece kuzeydoğu yönünden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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