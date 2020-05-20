Meteoroloji 21 Mayıs hava durumu raporu: Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
21 Mayıs hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Sıcak havaların çarşamba günü etkisini sürdürdüğü Marmara Bölgesi'nde Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerine sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise perşembe günü sıcaklığı 22 derece olması öngörülüyor. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, 21 Mayıs Perşembe il il hava durumu tahminleri.
Yarın hava nasıl olacak? sorusu sıcak havalar etkisini sürdürürken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba akşamı Isparta çevreleri ve Konya'nın batı kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne'nin güneyi, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Afyaonkarahisar, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 21 Mayıs hava durumu raporu.
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 17°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 19°C, 27°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 22°C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu
ISPARTA 15°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 14°C, 34°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 14°C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 18°C, 36°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 35°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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