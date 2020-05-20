Meteoroloji 21 Mayıs hava durumu raporu: Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

Yarın hava nasıl olacak? sorusu sıcak havalar etkisini sürdürürken İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere bir çok ilde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba akşamı Isparta çevreleri ve Konya'nın batı kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne'nin güneyi, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Afyaonkarahisar, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, 21 Mayıs hava durumu raporu.

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 19°C, 27°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 22°C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 20°C, 38°C

Az bulutlu

ISPARTA 15°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı ile Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 14°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Amasya ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 18°C, 36°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık