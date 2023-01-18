Meteoroloji, 2022'nin aşırı değerlerini açıkladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; 2022'de Türkiye'nin en sıcak yeri 15 Temmuz'da 47,9 derece ile Şırnak'ın Silopi ilçesi, en soğuk yeri ise eksi 34,4 derece ile 18 Ocak'ta Van'ın Özalp ilçesi oldu.

Kent merkezi olarak 2022'de en yüksek hava sıcaklığı 43,5 derece ile Diyarbakır'da, en düşük hava sıcaklığı eksi 26,4 derece ile 22 Ocak'ta Kars'ta ölçüldü.

EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI KARTALKAYA'DA

Mersin'in Gülnar ilçesi Konur köyüne, 29 Ocak'ta metrekareye 451,9 kilogram yağmur yağdı. Günlük en fazla yağış alan il ise Rize oldu. Rize'ye 5 Ağustos'ta metrekare başına 140,7 kilogram yağmur yağdı. Kent merkezinde en yüksek kar kalınlığı, 24 Mart'ta 227 santimetreyle Bitlis'te ölçüldü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de 3 Mart'ta 235 santimetreyle 2022'nin en yüksek kar kalınlığı ölçüldü.

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​EN YÜKSEK DENİZ SICAKLIĞI KONYAALTI'NDA

Rüzgarın 2022'de en hızlı estiği yer, 2 Ağustos'ta saatte 175,3 kilometreyle Ulukışla Bolkar Dağı, rüzgarın en hızlı estiği il ise 19 Ocak'ta saatte 101,9 kilometreyle Batman oldu. En yüksek deniz suyu sıcaklığı, 5 Ağustos'ta 32,9 dereceyle Antalya'nın Konyaaltı sahilinde; en düşük deniz suyu sıcaklığı 14 Ocak'ta 1,9 dereceyle Trabzon Limanı Ana Mendirek Feneri'nde ölçüldü.