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Meteoeoloji'den 29 kente hava durumu uyarısı! Sağanak ve fırtına geliyor

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#Hava Durumu#İstanbul#Ankara
Meteoeolojiden 29 kente hava durumu uyarısı Sağanak ve fırtına geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 12:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. İzmir'in de aralarında olduğu 4 kentte kuvvetli yağış, 25 kentte de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçmaları, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoeolojiden 29 kente hava durumu uyarısı Sağanak ve fırtına geliyor

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Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoeolojiden 29 kente hava durumu uyarısı Sağanak ve fırtına geliyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar öğleden sonra yerel olarak kuvvetli 13
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 25
Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 20

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Meteoeolojiden 29 kente hava durumu uyarısı Sağanak ve fırtına geliyor

Yurt genelinde hava durumunu gösteren harita...

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