Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam

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Eğitimin geleceği yolunda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde önemli bir adım atıldı. Metaverse aleminde, üniversitenin isminden yola çıkarak Starverse adı verilen dijital eğitim gezegeni kuruldu. Öğrencilerin diledikleri yerden, dijital avatarlarıyla derse katılabildikleri bu yeni teknolojide ilk dersi YTÜ rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz‘İnovasyon ve Girişimcilik’başlığı altında, kendisi için tasarlanan avatarıyla verdi.

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DERS BAŞLADI KAPIYA TIKLA

Sanal gerçeklik destekli metaverse platformu “YTÜ Starverse”, üniversitede görev yapan öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından geliştirildi. Akademi dünyasında tarihi bir an olan ilk derse Hürriyet gazetesi de konuk oldu. Dersten önce avatar öğrenciler, hocaları eşliğinde dijital sanat galerisini gezdi. Sınıf kapısının önüne gelen öğrenciler, “Derse katılmak ister misin” sorusuyla karşılaştı. ‘Evet’ cevabıylakapı açıldı, onları Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın avatarı karşıladı.

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SANAYİ DEVRİMİNE Mİ GİTSEK ORTAÇAĞA MI

Öğrenciler dijital evrende tasarlanan amfide derse girdi. Katılım sağlayan 100 kişi, dersi bilgisayar ekranından ya da arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle uzaktan takip edebildi.

Starverse’ün ilk dersinde Rektör Yılmaz ve öğrenciler bilgisayarlarının başına geçti. Her öğrenci avatarlarıyla sanal sınıftaki derse girdi. Konu tarihteki tarım toplumuna gelince hep birlikte ilk çağa ışınlanıldı.

Derste Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, tarihteki tarım toplumlarını anlatırken öğrenciler ilk çağa ışınlandı. Konu endüstri devrimiyken ise James Watt’ın icat ettiği buhar makinesinin çalışma sistemi üç boyutlu olarak karşılarına çıktı.

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‘ZAMANDA YOLCULUK GİBİ’

Metaverse ortamında ilk derslerini alan öğrenciler hem şaşkın hem mutluydu. “Hiç yabancılık çekmedik, sınıfta gibiydik. Özellikle dersin konusuyla alakalı yerleri hayal etmektense dijital olarak orada bulunmak harika bir tecrübeydi. Resmen zamanda yolculuk yaptık” dediler.

KARATAHTADAN SANAL GERÇEKLİĞE

YTÜ rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Starverse’te verdiği ilk derste hissettiklerini şu sözlerle anlattı:

“Geleneksel bir eğitimden gelen biri olarak bu kadar üst düzey bir teknolojik enstrümanla ders işlemeye alışmakta zorlandığım noktalar oldu. Asistan olduğum yıllardaki ders anlatma şeklime bakıyorum, karatahtadan buralara gelmek çok inanılmaz bir his. Çok hızlı bir devinim var. Eski sistemler çok çabuk unutulurken yeni gelenler de çok çabuk geleneksel olmaya başlıyor. Bu hızlı devinimi kaçırdığımız zaman, kaybederiz. İlk kez sanal sınıfta ders vermek çok özel bir tecrübeydi. Dersin konusuna uygun bir ortama ışınlanmak, uzay anlatırken Mars’a gidebilmek inanılmaz. Sınıfta oturup, kitaptan okuyup, tahtaya yazıp anlatmaktan çok daha fazlası.”