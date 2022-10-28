Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam

Güncelleme Tarihi:

#Yıldız Teknik Üniversitesi#Metaverse#Starverse
Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:00

Yıldız Teknik Üniversitesi kendi metaverse dünyasını kurdu. Okulun isminden yola çıkılarak ‘Starverse’ adı verilen eğitim gezegenindeki ilk dersi, Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz verdi. Biz de o derse girdik, öğrencilerin avatarlarıyla binlerce yıl öncesine ışınlanmalarına tanıklık ettik...

Haberin Devamı

Eğitimin geleceği yolunda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde önemli bir adım atıldı. Metaverse aleminde, üniversitenin isminden yola çıkarak Starverse adı verilen dijital eğitim gezegeni kuruldu. Öğrencilerin diledikleri yerden, dijital avatarlarıyla derse katılabildikleri bu yeni teknolojide ilk dersi YTÜ rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz‘İnovasyon ve Girişimcilik’başlığı altında, kendisi için tasarlanan avatarıyla verdi.

Gözden Kaçmasın

60 yıllık hayal gerçek oluyor60 yıllık hayal gerçek oluyorHaberi görüntüle

Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam

DERS BAŞLADI KAPIYA TIKLA

Sanal gerçeklik destekli metaverse platformu “YTÜ Starverse”, üniversitede görev yapan öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından geliştirildi. Akademi dünyasında tarihi bir an olan ilk derse Hürriyet gazetesi de konuk oldu. Dersten önce avatar öğrenciler, hocaları eşliğinde dijital sanat galerisini gezdi. Sınıf kapısının önüne gelen öğrenciler, “Derse katılmak ister misin” sorusuyla karşılaştı. ‘Evet’ cevabıylakapı açıldı, onları Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın avatarı karşıladı.

Haberin Devamı

Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam

SANAYİ DEVRİMİNE Mİ GİTSEK ORTAÇAĞA MI

Öğrenciler dijital evrende tasarlanan amfide derse girdi. Katılım sağlayan 100 kişi, dersi bilgisayar ekranından ya da arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle uzaktan takip edebildi.

Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam

Starverse’ün ilk dersinde Rektör Yılmaz ve öğrenciler bilgisayarlarının başına geçti. Her öğrenci avatarlarıyla sanal sınıftaki derse girdi. Konu tarihteki tarım toplumuna gelince hep birlikte ilk çağa ışınlanıldı.

Derste Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, tarihteki tarım toplumlarını anlatırken öğrenciler ilk çağa ışınlandı. Konu endüstri devrimiyken ise James Watt’ın icat ettiği buhar makinesinin çalışma sistemi üç boyutlu olarak karşılarına çıktı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Erdoğan’ın vizyon belgesinde ne varErdoğan’ın vizyon belgesinde ne varHaberi görüntüle

Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam

‘ZAMANDA YOLCULUK GİBİ’

Metaverse ortamında ilk derslerini alan öğrenciler hem şaşkın hem mutluydu. “Hiç yabancılık çekmedik, sınıfta gibiydik. Özellikle dersin konusuyla alakalı yerleri hayal etmektense dijital olarak orada bulunmak harika bir tecrübeydi. Resmen zamanda yolculuk yaptık” dediler.

Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam

KARATAHTADAN SANAL GERÇEKLİĞE

YTÜ rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Starverse’te verdiği ilk derste hissettiklerini şu sözlerle anlattı:

Metaverse’te ilk derse katıldık: Avatarımı ışınladım hocam

“Geleneksel bir eğitimden gelen biri olarak bu kadar üst düzey bir teknolojik enstrümanla ders işlemeye alışmakta zorlandığım noktalar oldu. Asistan olduğum yıllardaki ders anlatma şeklime bakıyorum, karatahtadan buralara gelmek çok inanılmaz bir his. Çok hızlı bir devinim var. Eski sistemler çok çabuk unutulurken yeni gelenler de çok çabuk geleneksel olmaya başlıyor. Bu hızlı devinimi kaçırdığımız zaman, kaybederiz. İlk kez sanal sınıfta ders vermek çok özel bir tecrübeydi. Dersin konusuna uygun bir ortama ışınlanmak, uzay anlatırken Mars’a gidebilmek inanılmaz. Sınıfta oturup, kitaptan okuyup, tahtaya yazıp anlatmaktan çok daha fazlası.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yıldız Teknik Üniversitesi#Metaverse#Starverse

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek