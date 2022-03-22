Metaverse dünyasına hazırlık

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Erdoğan, ATO Congresium’daki Forum Metaverse (sanal evren) programında özetle şunları söyledi:

ISLIKTAN EMOJİYE

“Babalarımız giyim kuşamdan sanayi devrimiyle ortaya çıkan kimi araçları kullanmaya, elektrik, televizyon, telefon gibi kimi imkânlarla tanışmaya varan gelişmelerle modern dünyaya adım atmışlardı. Biz ise tarlada sabandan elektronik donanımlı traktörlere, tüplü televizyondan internetin sunduğu sınırsız medya alternatiflerine mal takasından dijital pazarlamaya günlük hayatta ıslıkla seslenmeden sosyal medya emojilerine uzanan geçişe uzanan baş döndürücü bir devrime bizzat şahitlik ettik. Toplantımızın konusu olan Metaverse ve benzeri mecralar belki torunlarımızı da aşıp onların çocuklarının hayat biçimlerinin parçası olacak.

BU FORUMUN NEDENİ

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Dünya dijital teknolojiler üzerine inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Ülkelerin yöneticileri olarak bizlere düşen görev kendi insanlarımızı, gençlerimizi özellikle bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, en donanımlı şekilde hazırlamaktır. Henüz başlangıç aşamasında bir teknoloji olan Metaverse konulu toplantı yapıyor olmamızın sebebi budur. Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında önce kendimizin, ardından etki alanımızın nihayetinde tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz.

GÜÇ, PARA VE SAPKIN YÖNELİMLER

Siber ve dijital alanda işlenen suçlar karşısında küresel şirketlerin keyif tasarrufları ile karanlık amaçlara hizmet eden algoritma düzenlemeleri burada sadece gücün, paranın, sapkın yönelimlerin borusunun öttüğü bir düzenin hâkim olduğuna işaret ediyor.

DİJİTAL HUKUK DÜZENİ

Madem artık giderek büyüyen dijital ekonomi gerçeği, dijital kültür hakikati var o halde ülkelerin uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen bu kaotik dijital iklimde öncelikle kendi evlatlarımıza sahip çıkmak, onların küresel gelişmelerin önünde yer almalarını sağlayacak imkânları oluşturmaktır.”

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87.5 MİLYON İNTERNET ABONESİ

“Biz geldiğimizde ülkemizde 3 bin olan genişbant internet abonesi sayısını 87.5 milyona çıkardık. Bizim dönemimizde mobil telefon abone sayısı 23 milyondan 87 milyona, fiber hat uzunluğu 81 bin kilometreden 455 bin kilometreye,e-Devlet hizmetleri kullanıcı sayısı sıfırdan 58 milyona yükseldi.”

SES BİRAZ KISIK

Erdoğan konuşmasında “Biliyorsunuz, ses biraz kısık. Cuma günü 18 Mart Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık, orada da şifa bulduk. İnşallah şimdi bu cuma da Tokat Havalimanı’nın açılışını yapacağız” dedi.

İHA’LARINIZI, SİHA’LARINIZI ÜRETEMEZSENİZ KÖLE OLURSUNUZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Daha önceki sayısız örneğin üzerine son Ukrayna-Rusya krizi bize şu gerçeği bir kez daha gösterdi” diyerek şu mesajları verdi: “Her alan gibi dijital dünyada da yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin eşiğindesiniz demektir. İHA’larınızı SİHA’larınızı Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız her an köle olmayla karşı karşıyasınız. Tıpkı diplomaside, ekonomide, askeri alanda olduğu gibi dijital dünyada da asıl olan kendi gücünüzdür. Özgün teknolojilerimizi, yazılımları geliştirmeden, özgün içeriklerimizi üretmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Gençlerinin zihinleri ve gönülleri başka mecralara bağlı bir toplumun akıbetinin hayır olması mümkün değildir. Elinde silahla dolaşan bir gençlik AK Parti gençliği olamaz. İşte biz Teknofest gençliği dedik, şimdi Metaverse ile birkaç adım öne çıkan gençlik diyoruz. Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın sloganı olan gerçekten beni çok mutlu etti. ‘Gelecek onu tasarlayana aittir.’ Bu ifade çok isabetli.”

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KUŞAK FARKI BAHANESİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında kuşak farkı tartışmalarına da değindi: “Kuşak farkı bahanesiyle yeni nesilleri anlamaktan kaçınarak bu ülkeyi dünyanın yeni düzeninde söz alacak konuma getiremeyiz. Önümüzde doğru tespitlerle, adımlarla elde edilmiş çok sayıda başarılı örnek vardır. Kendi tarihimizi konu alan dizilerin, filmlerin, onların müziklerinin, dijital oyunların pek çok yerde nasıl ses getirdiğini, nasıl karşılık bulduğunu hep birlikte gördük.”

NEVRUZ KUTLAMASI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasının başında “Bugün 21 Mart” diyerek Nevruz’u kutladı: “Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki tabiatın uyanışının ve baharın gelmesinin müjdecisi kabul ettiği bir bayram sevinciyle kutluyoruz. Binlerce yıldır süren Nevruz geleneği her toplumda olduğu gibi milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimin Nevruz’unu tebrik ediyorum.”

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ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

“Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde yer almak için kendi uydusunu yapan, kendi yazılımlarını hazırlayan, kendi balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var eski Türkiye yok. Küresel krizler anında kendini daha iyi belli eden hibrit mücadeleler bize hem bu çalışmalarla ne kadar doğru yaptığımızı hem de daha hızlı mesafe kat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Gençlerimizin kabiliyetleriyle ve gayretleriyle ortaya çıkan başarılı örnekler var. Mesela yazılımdan pazarlamayana dijital mecralarda doğup gelişen ve değeri 1 milyar doları aşan şirketlerimizin sayısı giderek artıyor. Bizim hayalimiz de hedefimiz de ihtiyacımız da daha büyüktür.”

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DİJİTAL KÜLTÜR

ERDOĞAN “Web 3.0 ve Metaverse gibi konular bize dijital kültür konusuna artık daha fazla odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor” diyerek şöyle konuştu: “Türkiye, yakın coğrafyasından başlayarak dünya çapında siyasi, ekonomik, kültürel etki alana olan gönül coğrafyası milyar seviyesinde insani kucaklayan bir ülkedir. Yaptığımız, ürettiğimiz her şey dijital kültür ürünlerinin böylesine geniş bir hedef kitlesi var. ”

ERDOĞAN’A İLGİNÇ PLAKET



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Metaverse Forumu davetiyesinin plakete dönüştürülmüş halini takdim etti. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

EN ÖZEL KONUKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu sporcuları Beştepe’de kabul etti. Erdoğan ayrıca, bugün Türkiye’ye gelecek olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşecek.