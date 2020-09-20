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Haber Giriş: 20.09.2020 - 00:50 | Son Güncelleme:

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama

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Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından açıklama geldi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.


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