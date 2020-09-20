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Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından açıklama geldi.
Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastahanede tedavi altındadır.— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) September 19, 2020
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