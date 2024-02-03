Meslektaşlarıyla tartıştı, çağırdığı 8 kişiyle sağlık çalışanlarını darbetti

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Olay, dün akşam saatlerinde, Artuklu ilçesinde, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. isimli kadın ile aynı bölümde çalışan meslektaşları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre T.B., meslektaşlarını tehdit edip, Batman'dan çağırdığı arkadaş grubunu, yangın merdiveni ve şifreli kapılardan kendi giriş kartını okutarak geçirip, hastaneye aldı. Yoğun bakım servisi önüne gelen 8 şüpheli, T.B.'nin tartıştığı meslektaşlarından S.K., D.Ç., İ.K., A.Ç. ve M.H.K.'yi darbedip yaraladı. Yaralılardan M.H.K.'nin hastanede tedavisi sürerken, diğerleri müdahalelerinin ardından darp raporu alıp şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.