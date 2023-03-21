Mesleki Yeterlilik Kurumu başkanlığına Cemal Cihan Coşkun seçildi

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MYK Başkanı Adem Ceylan'ın 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesinin ardından Kurum Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçimde, Kurumda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Coşkun, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve MYK Başkanlığına seçildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Coşkun, MYK'de 2009 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başlayarak, sırasıyla mesleki yeterlilik uzmanı, strateji geliştirme başkanı ve başkan yardımcısı görevlerinde bulunmuştu.

Coşkun, ulusal ve uluslararası alandaki birçok konu başlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Coşkun evli bir kız cocuk babası.