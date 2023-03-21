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Mesleki Yeterlilik Kurumu başkanlığına Cemal Cihan Coşkun seçildi

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Mesleki Yeterlilik Kurumu#Ankara Üniversitesi
Mesleki Yeterlilik Kurumu başkanlığına Cemal Cihan Coşkun seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 10:51

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemal Cihan Coşkun seçildi

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MYK Başkanı Adem Ceylan'ın 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesinin ardından Kurum Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçimde, Kurumda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Coşkun, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve MYK Başkanlığına seçildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Coşkun, MYK'de 2009 yılında uzman yardımcısı olarak göreve başlayarak, sırasıyla mesleki yeterlilik uzmanı, strateji geliştirme başkanı ve başkan yardımcısı görevlerinde bulunmuştu.

Coşkun, ulusal ve uluslararası alandaki birçok konu başlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Coşkun evli bir kız cocuk babası.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Mesleki Yeterlilik Kurumu#Ankara Üniversitesi

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