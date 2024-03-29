Meryem Çap'ı eşi katletmişti! Dehşete düşüren ses kaydı ortaya çıktı: Ateşte elini tutabileceğin kadar yalan konuşabilirsin

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Ailesinin rızası olmamasına rağmen Meyrem Çap eşi Şeyhmus Çap ile 2008'de evlendi. Bu evliliklerinden 2011 ylında bir oğulları oldu. Severek başlayan evlilik, zamanla şiddetli geçimsizliğe döndü. Meryem Çap kocasından fiziksel ve psikolojik şiddet gördü. İddiaya göre, kocası Meryem'i satırla sokakta kovaladı, defalarca boğmaya teşebbüs etti. Şeyhmus Çap çocuğuna da aynı şekilde şiddet uyguladı. Şeyhmus Çap'ın çocuğuna uyguladığı şiddeti Meryem ses kaydına aldı. Meryem Çap çaresizlikten kadın sığınma evine de müracaat etti, iki kez de boşanma davası açtı. Ailesine sığınan Meryem bir süre sonra aldığı tehditler sebebiyle tekrar evine döndü.

CİNAYET İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Cinayet ise 22 Ağustos 2023 tarihinde Kartaltepe Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette silah sıkıldığı ve bir çocuğun pencerede ağlarken görüldüğü ihbarıyla ortaya çıktı. Olay yerine giden polis, Meryem Çap'ı duvara dayalı halde yaralı olarak buldu. Meryem Çap kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis yaptığı araştırmada, Meryem Çap ile Şeyhmus Çap arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışma sonrasında Şeyhmus Çap'ın silahla eşini 5 kez kurşunlayarak yaralayıp olay yerinden kaçtığını tespit etti. Şeyhmus Çap 25 Ağustos'ta Esenler'de yakalandı, daha sonra da tutuklandı.

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MERYEM'İN ALDIĞI SES KAYITLARI DELİL OLDU

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, müşteki avukatları Hüseyin Ersöz ve Buse Şahin tarafından Meryem Çap'ın çocuğunun uğradığı şiddeti kaydettiği ses kayıtları dosyaya delil olarak sunuldu. Bu kayıtlarda Şeyhmus Çap'ın oğlunun dilini ve elini yaktığı ortaya çıktı.

Jandarma Kriminal Laboratuar Müdürlüğünce hazırlanan rapordaki yer alan ses kayıt dökümleri iddianamede yer aldı. Ses kayıtlarında şüphelinin çocuğuna dilini çıkarmasını söyledikten sonra çocuğun ağlama sesleri duyuluyor.

Ayrıca çocuğundan elini uzatmasını da istediği ve "Ateşte elini tutabileceğin kadar yalan konuşabilirsin" diyerek çocuğunun eline yaktığı anlaşılıyor. İddianamede, Meryem Çap olay öncesinde şüpheli hakkında tehdit, hakaret ve yaralama şikayetleri ve uzaklaştırma kararları da bulunduğu, olay tarihinde şüpheli hakkında aktif herhangi bir tedbir kararının bulunmadığına yer verildi.

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ÇOCUĞUN İFADESİNE YER VERİLDİ

İddianamede, şu anda 13 yaşında olan Y.Ç’nin tanık olarak alınan ifadesi de yer aldı. Y.Ç. olay günü kendi odasında bulunduğu esnada anne ve babasının bağırma seslerini duyduğunu, kısa süre sonra da silah sesleri duyduğunu, odadan çıktığında babasını elinde sigara ve tabanca ile gördüğünü söyledi.

Babasının kendisini görünce silahı ve telefonu bırakıp evden koşarak ayrıldığını söyleyen Y.Ç, odasının kapısını alttan ve üstten kilitleyip ambulansı aradığını fakat telefondakilerin kendisini ciddiye almadığını, bunun üzerine karşı komşuya geçtiğini ve onların olayı ambulansa ve polise haber verdiklerini anlattı. Y.Ç. ifadesinde babasından defalarca şiddet gördüğünü belirtti.

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PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Şeyhmus Çap ise eşinin kendisinden ayrılmak istediğini, "Seni istemiyorum senden ayrılmam için bir başkasıyla ilişkim olduğunu söylemem mi gerekiyor bıktım senden" demesiyle kendisini kaybettiğini, önce yere doğru bir iki el ateş ettiğini, sonrasını ise hatırlamadığını, eşinin öldüğünü, olaydan dolayı çok pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

İLK DURUŞMA 3 NİSAN'DA

İddianamede, şüpheli Şeyhmus Çap hakkında "Eşine karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın ilk duruşması, 3 Nisan tarihinde görülecek.

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