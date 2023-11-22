Mervenur'un yüzüne kaldırım taşı atmışlardı! Mahkemeden karar... Babası tepki gösterdi: Davamdan vazgeçmeyeceğim

Haberin Devamı

Sultangazi’de 7 Eylül 2023’te meydana gelen olayda, Mervenur K. arkadaşı ile okula gidip kitaplarını aldıktan sonra parkta otururken 2 şahıs yanlarına gelmişti. Genç kızlar yanlarına gelen Ozan Anıl A. ve Yiğithan A.’nın gitmesini isterken o esnada Mervenur K.’nın arkadaşı Ahmet Çağrı İ. de parka gelmişti. Gençler arasında çıkan tartışmada SSÇ Ozan Anıl A. yerden aldığı taşı Ahmet Çağrı İ.’ye atmak isterken, taş Mervenur K.’ya isabet etmişti. Yüzüne gelen taş ile dişleri kırılan genç kız olay nedeniyle şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Ozan Anıl A’nın yargılanmasına devam edildi.

Gaziosmanpaşa 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmayaOzan Anıl A. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Haberin Devamı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hilal Ö. olay günü arkadaşı Merve ile otururken tanımadığı kişilerin yanlarına geldiğini söyleyerek, “Bu kişiler Merve’nin arkadaşı Çağrı ile tartıştılar. Ben Merve’yi oradan uzaklaştırdım. Sonra bu kişiler tekrar geldiler. İçlerinden birisinin attığı taş Merve’nin yüzüne geldi, bayıldığı için ona yardım ettim. Taşı kimin attığını etrafın kalabalık olmasından dolayı hatırlamıyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Mervenur K.’nın tedavi gördüğü hastanelerden katılan vekilinin tedaviye ilişkin evrakları sunması için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetti. Mahkeme Ozan Anıl A.’nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan baba Mehmet K. “Bugün 2. duruşmamız yapıldı. Çıkan sonuç olarak suçlu tahliye edildi. Tabii ki ben 13-14 yaşındaki bir çocuğun cezaevinde kalmasına sevinecek değilim ama ortada işlenen bir suç var ve bu suç bir gerçek. Hiçbir şey, hiçbir olay kızımın yüzüne vurulan taşı örtbas edemez, o gerçeği örtemez. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Kızımın tedavisi devam edecek yarın yine bir diş operasyonu geçirecek. Takılan dişler ve diş eti, doku kaybı olduğu için uymadı. Tekrardan ameliyat edilecek. O dişler tekrar yapılacak. Zor bir süreçten geçiyoruz bu bizi çok yıprattı, kızımı yıprattı. Adalet ne kadar yerini buluyor? İşleyişimiz ne kadar doğru? Ben yine şikayetçiyim. Davamdan hiçbir şekilde vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Sonuçta benim çocuğumdur. Her türlü mağduriyetini gidereceğim. Ben arkasında durdum” dedi.

İDDİANAMEDEN

Haberin Devamı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 7 Eylül 2023’te Sultangazi’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede mağdur Mervenur K.’nın olay günü saat 15.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte kitaplarını almak amacıyla okula gittiği ve daha sonra okulun yanında bulunan parkta oturdukları aktarılmıştı. Bu sırada yanlarına suça Ozan Anıl A. ve Yiğithan A.’nın geldiği de iddianamede aktarılarak mağdur ve yanındaki arkadaşı ile konuşmaya çalıştıkları belirtilmişti. Mağdur ve arkadaşının bu durumdan rahatsız olduğu da belirtilen iddianamede suça sürüklenen çocuklardan yanlarından gitmelerini istedikleri ancak gitmedikleri belirtilmişti. Daha sonra Mervenur K.’nın arkadaşı olan Ahmet Çağrı İ.’nin onları gördüğü ve yanlarına geldiği de iddianamede kaydedilmişti. Ahmet Çağrı İ.’nin suça sürüklenen çocuklar ile tartıştığı ve Yiğithan A. ile itiş kakış yaşadığı da iddianamede açıklanarak daha sonra tarafların uzaklaştığı kaydedilmişti. Taraflar arasında belli bir mesafe bulunduğu sıradaOzan Anıl A.’nın yerden aldığı bir taşı Ahmet Çağrı İ.’ye attığı ancak taşın Mervenur K.’ya geldiği iddianamede açıklanmıştı. Mervenur K.’nin vücudunda kemik kırıkları meydana gelecek şekilde yaralandığı açıklanan iddianamede, Ozan Anıl A.’yı teşhis ettiği belirtilmişti. Ozan Anıl A.’nın 1 yıldan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.