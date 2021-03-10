Mervenur’un ölüm nedeni belli oldu: Arkadaşı boğmuş

Antalya’da geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat’ın (20) cansız bedeni, geçen pazar günü bir evin çatısında folyoya sarılı halde bulundu. Polis olayla ilgili C.A., kurye S.G. ile F.T., İ.H., Ş.A.K. ve G.H. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Polat’ın cenazesi, Kayseri’de toprağa verildi.

Şüphelilerin Emniyet’teki sorgusunda C.A., Mervenur Polat’ı öldürdüğünü itiraf etti. C.A., olay günü Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi.

İPLE ÖLDÜRMÜŞ

C.A. tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kadını boğarak öldürdüğünü ifade etti. Olayın ardından C.A.’nın, Mervenur Polat’ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.’nin ise Polat’ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı ve motosikletle C.A.’nın babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine bıraktığı ortaya çıktı. S.G.’nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi. 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mervenur Polat'ın cesedinin 4.5 aylık olduğu ve büyük bölümünün çürüdüğü kaydedildi.

‘4.5 AYDIR CESETLE YAŞAMIŞIZ’

Mervenur Polat’ın cesedinin bırakıldığı apartmanın 4’üncü katında oturan ve olay nedeniyle şok yaşadığını belirten Server Çekiç Balaban, “Şüphelilerinden C.A’nın babası H.A., eşimin arkadaşı. Evde anne, baba ve kızları yaşıyor. Hepsi melek gibi insanlar. Olay ortaya çıkınca eşime anlatmış. 4.5 aydır cesetle yaşamışız. Şok geçirdim. Üstelik 20 yaşında 1 çocuk annesi, genç bir kız. Eşim çatıya çıkıp, yeşillik ekecekti. Ben ‘Boşver’ dedim” dedi.