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Olay, 20 AÄŸustos'ta Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. AralarÄ±nda kÄ±z meselesi yÃ¼zÃ¼nden husumet bulunan Hasan SÃ¶ylemez ile amcasÄ±nÄ±n oÄŸlu Yusuf SÃ¶ylemez, parkta buluÅŸtu. Yusuf SÃ¶ylemez buluÅŸma noktasÄ±na yanÄ±nda Emircan U., Muhammet S., Furkan A. Ä°smail B., Tolga G. ve Buse K.'yÄ± de getirdi. Burada kuzenler arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. YanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Yusuf SÃ¶ylemez'i elinden yaralayan Hasan SÃ¶ylemez, kaÃ§Ä±p, parkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki bir markete sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Elindeki pompalÄ± tÃ¼fekle Hasan SÃ¶ylemez'in peÅŸinden giden Yusuf SÃ¶ylemez, Ã¶nce markette kasiyer olarak Ã§alÄ±ÅŸan Merve Acar'a ardÄ±ndan Hasan SÃ¶ylemez'e doÄŸru art arda ateÅŸ etti. OlayÄ±n ardÄ±ndan Yusuf SÃ¶ylemez ile yanÄ±ndaki 6 kiÅŸi kaÃ§tÄ±.

KarnÄ±na saÃ§malar isabet eden Merve Acar ile gÃ¶ÄŸsÃ¼ne saÃ§malar isabet eden Hasan SÃ¶ylemez, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralanan Acar ve Hasan SÃ¶ylemez, ambulansla Pamukkale Ãœniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Merve Acar, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

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Ã‡EYÄ°Z PARASI BÄ°RÄ°KTÄ°RMEK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALIÅžIYORMUÅž

HÃ¼rriyet Mahallesi MuhtarÄ± Mehmet Ã‡akar'a ait olan markette kasiyer olarak Ã§alÄ±ÅŸan Acar, 21 AÄŸustos'ta Denizli'de gÃ¶zyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda topraÄŸa verildi. Acar'Ä±n muhtar Ã‡akar'Ä±n baldÄ±zÄ± olduÄŸu, eniÅŸtesine ait olan markette Ã§eyiz parasÄ± biriktirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. AyrÄ±ca Acar'Ä±n iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler bÃ¶lÃ¼mlerini bitirdiÄŸi de belirtildi. Hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Hasan SÃ¶ylemez'in ise hastanedeki tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

KAVGAYI Ã–NLEMEYE Ã‡ALIÅžIYORDU

SilahlÄ± kavgaya engel olmak isterken Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Merve Acar'Ä±n vurulduÄŸu anlara ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Hasan SÃ¶ylemez'in markete sÄ±ÄŸÄ±nÄ±p gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, Yusuf SÃ¶ylemez ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n onu market iÃ§erisine kadar takip ettiÄŸi anlar yer aldÄ±. KavgayÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan Merve Acar'Ä±n, grubun dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kapÄ±ya yÃ¶neldiÄŸi, bu esnada pompalÄ± tÃ¼fekle geri dÃ¶nen Yusuf SÃ¶ylemez'in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ilk ateÅŸle gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurulmasÄ± saniye saniye kayÄ±tlara yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ayrÄ±ca olay yerindeki vatandaÅŸlarÄ±n Acar'a yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve Acar'Ä±n saÄŸlÄ±k ekiplerince ambulansa taÅŸÄ±nmasÄ± yer aldÄ±.Â

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7 ÅžÃœPHELÄ°DEN 6'SI TUTUKLANDI

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, olayÄ±n ÅŸÃ¼phelilerini yakalamak iÃ§in geniÅŸ Ã§aplÄ± bir operasyon baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Yusuf S., kÄ±z arkadaÅŸÄ± Buse K. ve olay anÄ±nda yanlarÄ±nda bulunan Emircan U., Muhammet S., Furkan A. Ä°smail B. ile Tolga G. saklandÄ±klarÄ± farklÄ± adreslere yapÄ±lan operasyonlarla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n haklarÄ±n ek gÃ¶zaltÄ± kararÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheliler, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda adliyeye sevk edildi.Â SavcÄ±lÄ±k sorusunun ardÄ±ndan "Kasten Ã¶ldÃ¼rme ve yaralama" suÃ§larÄ±ndan mahkemeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden cinayet zanlÄ±sÄ± Yusuf S. ile birlikte 6'sÄ± tutuklanÄ±rken, Tolga G. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.