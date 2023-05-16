Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'e şehit ateşi düştü

Güncelleme Tarihi:

#Şırnak#PKK#Uzman Çavuş Serkan Ölmez
Mersine şehit ateşi düştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 15:20

Şırnak'ta, PKK’lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in (39) memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Haberin Devamı

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehit olduğu haberini, Mersin'in Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Ölmez'in aile bireyleri gözyaşların boğulurken, şehit evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Mersine şehit ateşi düştü

​Melek Ölmez (36) ile evli olan, Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) adında 2 oğlu bulunan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesinin, yarın ilçede son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Mersine şehit ateşi düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#PKK#Uzman Çavuş Serkan Ölmez

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan zafere çok yakın... İngiliz ekonomistten Kılıçdaroğlu itirafı

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan zafere çok yakın... İngiliz ekonomistten Kılıçdaroğlu itirafı

#Seçim
İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

#TBMM
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

#Cumhurbaşkanlığı