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Mersin'deki vahşet... 12 yaşındaki çocuğu 'fidye' için öldürmüştü! Arama çalışmalarına da katılmış

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#Mersin#Yenişehir#Çocuk Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 16:36

Mersin'de, Suriyeli Khaled Hayanıketb'i (12) kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan zanlı Hasan Cingöz (43), tutuklandı. Cingöz’ün, aile ile birlikte Hayanıketb'i arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı.

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Olay, 8 Mayıs'ta, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. Otomobil alım satım işi yapan Suriyeli Süleyman Hayanıketb'ın oğlu Khaled Hayanıketb, öğle saatlerinde annesi tarafından bakkala gönderildikten sonra kayboldu. Bir süre sonra aileye fotoğraf gönderen kişi, çocuğun ellerinde olduğunu belirtip, 400 bin euro fidye karşılığında serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda öldürecekleri tehdidinde bulundu. Süleyman Hayanıketb, durumu polise bildirdi.

İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri 3 bloklu sitede araştırma yaptı. Sitede 17 yıldır görevli olan evli ve 2 çocuk babası Hasan Cingöz, sorguya alındı ve suçunu itiraf etti. Sitenin A bloğunun bodrum katına inen ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Boğulduğu belirlenin çocuğun cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Mersindeki vahşet... 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldürmüştü Arama çalışmalarına da katılmış

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Gözaltına alınıp, ifadesi için emniyete götürülen Hasan Cingöz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ACILI BABA: HİÇ BEKLEMEZDİK

Süleyman Hayanıketb, yaşadıkları sitede çalışan Cingöz'den şüphelenmediklerini belirterek, "Yıllardır yüz yüze bakıyorduk. Apartman aidatı için geldiğinde harçlık veriyorduk. Yardımcı oluyorduk. Hiç beklemezdik. Bizimle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Hatta site grubunda paylaşmak için çocuğun fotoğrafını istedi. Çok üzgünüm. Adalete güveniyorum" dedi.

Mersindeki vahşet... 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldürmüştü Arama çalışmalarına da katılmış

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ailenin avukatı Hibe Gökalp da sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Çocuk kaçırıldıktan sonra yabancı bir numaradan aileye fotoğrafını gönderip fidye istiyorlar. Baba da korkup polise gidiyor. Polisler siteye gelince görevli çocuğu canice öldürüyor. Aile yıllardır Mersin'de ticaretle uğraşıyor. Kimseyle bir husumetleri yok. Bu kişiye de defalarca destek olmuşlar. Biz davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tasarlanarak canavarca hisle işlenen bir cinayet. Katilin ve ona yardım edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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Mersindeki vahşet... 12 yaşındaki çocuğu fidye için öldürmüştü Arama çalışmalarına da katılmış
Hasan Cingöz

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#Mersin#Yenişehir#Çocuk Cinayeti

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