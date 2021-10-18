Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e geldikleri yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
15 Ekim'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 4'ü kadın, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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