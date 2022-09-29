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Mersin'de ruhsatsız diş kliniği mühürlenip kapatıldı

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#Diş Kliniği#Mersin#Ruhsat
Mersinde ruhsatsız diş kliniği mühürlenip kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 10:37

Mersin'de ruhsatsız ve sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı belirlenen diş kliniği mühürlenip, kapatıldı.

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Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şevket Sümer Mahallesi’nde yaptıkları rutin denetim sırasında bir diş kliniğinin ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrolde diş tedavisi yapılan iş yerinin yabancı uyruklu bir kişi tarafından işletildiği belirlendi. Klinik kapatılıp, mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında ise tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.

Mersinde ruhsatsız diş kliniği mühürlenip kapatıldı


'HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR'

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, bu tür kaçak ve sağlıksız yerlerde tedavi olmanın Hepatit B, C, AİDS ve benzeri ciddi hastalıklara davetiye çıkardığına dikkat çekti. Sivaslıoğlu, konuyla ilgili olarak Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür merdiven altı diye tabir ettiğimiz, sağlıksız ve riskli koşullardaki yerleri tercih etmemeleridir. Halkımızın sağlığını korumak ve sürdürmek için denetimlerimize kesintisiz devam edeceğiz" dedi.

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Mersinde ruhsatsız diş kliniği mühürlenip kapatıldı

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#Diş Kliniği#Mersin#Ruhsat

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