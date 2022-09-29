Mersin'de ruhsatsız diş kliniği mühürlenip kapatıldı

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Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şevket Sümer Mahallesi’nde yaptıkları rutin denetim sırasında bir diş kliniğinin ruhsatsız çalıştırıldığını tespit etti. Ekipler, iş yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrolde diş tedavisi yapılan iş yerinin yabancı uyruklu bir kişi tarafından işletildiği belirlendi. Klinik kapatılıp, mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında ise tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.

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