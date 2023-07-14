×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mersin’de PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#PKK#Operasyon
Mersin’de PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 03:46

Mersin’de terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiye yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye’de PYD/YPG saflarında faaliyette bulunmuş ve bu yıl merkez Akdeniz ilçesindeki Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası içeren sloganlar atan 14 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel harekat timlerinin de desteğiyle 14 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#PKK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması