Mersin'de narenciye tesisinde yangın: Hızla büyüdü, kontrol altına alındı

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesisteki plastik kasaların yoğunluğundan dolayı yangın kısa sürede büyürken, bölge siyah dumanla kaplandı. Yangına ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alırken yangın, ekiplerin çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.