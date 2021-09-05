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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.09.2021 - 00:32 | Son Güncelleme:

Mersin'de korkunç kaza! Üzerine asansör kabini düşen kadın hayatını kaybetti

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Mersin'de korkunç kaza! Üzerine asansör kabini düşen kadın hayatını kaybetti

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde iki katlı binanın dış cephesine yaptırılan asansörün kabininin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Deniz Mahallesi'nde yaşlı çiftin kullanması için evin dış cephesine yaptırılan asansörü kullanmak isteyen Selma Çakmak (61) ikinci katta bulunan kabini çağırmak amacıyla düğmeye bastı.

Bir süre sonra kabin, henüz belirlenemeyen nedenle kadının üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, asansörün altında kalan kadının öldüğünü belirledi.

Mersinde korkunç kaza Üzerine asansör kabini düşen kadın hayatını kaybetti

Çakmak'ın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde gözyaşı döken Çakmak'ın yakınları, asansörün hatalı şekilde yapıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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