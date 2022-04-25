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Mersin'de denizdeki polen tabakasına akın eden binlerce arı öldü

#Mersin#Arı#Arı Ölümleri

Mersin'de, sıcaklıkların artmasıyla sahil şeridinde çiçek açan ağaçlardan rüzgarla dökülen polen, denizde sarı tabaka oluşturdu. Denizdeki polen tabakasına akın eden arılar ise öldü. Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, "Hem tuzlu su hem de polen kokusu olması arılarda cazip bir durum oluşturuyor. Mevsim geçişlerinde bunun yaşanması normaldir. Uzun vadede arıda ciddi hasar verecek bir şey değildir" dedi.

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Mersin'de hafta sonu rüzgarlı hava nedeniyle çiçek açan ağaçlar ve bitkilerdeki polenler uçuşarak deniz suyuna karıştı. 321 kilometrelik sahil bandına sahip Mersin'de deniz suyu üzerinde sarı tabaka oluşurken, polenler dalga nedeniyle kıyıya kadar sürüklendi. Kıyıya yakın bulunan kolonilerdeki arılar da polen ve tuzlu deniz suyuna yönelince binlercesi öldü.

Mersinde denizdeki polen tabakasına akın eden binlerce arı öldü

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, hem polenin hem de tuzlu suyun arılara cazip geldiğini belirterek, "Mevsime bağlı bölgemizde olarak bir polen akımı mevcut. Ne yazık ki polen rüzgarla birlikte denize uçtu. Bu da deniz üzerinde polen tabakası oluşturdu. Dalga ile birlikte kıyıya vuran polen arılarda bir yanılgıya sebep oldu. Hem tuzlu su hem de polen kokusu olması arılar da cazip bir durum oluşturuyor. Mevsim geçişlerinde bunun yaşanması normaldir. Uzun vadede arıda ciddi hasar verecek bir şey değildir" diye konuştu.

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Mersinde denizdeki polen tabakasına akın eden binlerce arı öldü

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