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MERSİN (AA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ören mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 4 arazözle karadan, helikopterle de havadan müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık bir dekar kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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