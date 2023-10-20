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Mersin'de 6 yaşındaki Nisa Ceviz'in kahreden ölümü

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#Mersin#Hastane#Sağlık
Mersinde 6 yaşındaki Nisa Cevizin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 10:04

Mersin’de yol kenarında hareketsiz halde bulunan altı yaşındaki Nisa Ceviz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kız çocuğunun boğazına jelibon kaçması sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Nisa Ceviz’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

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Olay, Bağlar Mahallesi 0432 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Nisa Ceviz, yol kenarında yerde yattığını gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğuna kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Hastaneye kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bağlar Mahallesi cami imam hatibi İshak Ceviz’in kızı Nisa’nın boğazına jelibonun kaçtığı nefessiz kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Mersin#Hastane#Sağlık

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