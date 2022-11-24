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‘Mermi adaletten hızlıdır’ tehdidine 1 yıl 8 ay hapis

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Erdi Sungur
‘Mermi adaletten hızlıdır’ tehdidine 1 yıl 8 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:00

Futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur, avukat Funda Sadıkahmet’i “Mermi adaletten hızlıdır. Aklını alırım, ölür, gövdesinde kafa kalmaz” diye tehdit etmişti. Erdi Sungur’a ‘zincirleme şekilde tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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Eski milli futbolcu Emre Aşık, boşandığı eşi Yağmur Sarnıç’ın kendisini öldürtmek için tuttuğu iddiasıyla Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç’a dava açmış, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi delil yetersizliğinden sanıklara beraat vermişti. Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet, bu süreçte Erdi Sungur’un sosyal medya hesabından ve telefonla kendisini ölümle tehdit ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Avukat Sadıkahmet, Erdi Sungur’un Emre Aşık’a yönelik “Benim sayemde ölmedin ama ölürsün, avukatınla aynı mezara girersin” paylaşımıyla ve kendisine yönelik de “Mermi adaletten hızlıdır. Avukat avukat hadi bakalım. Avukatlık onurlu iştir. Ama nerede sende o onur, şeref. Öğretecem ama sana, yavaş yavaş, acele yok”, “Mermi gideceği yeri tahmin eder” paylaşımını savcılığa delil olarak sundu.

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‘GÖVDESİNDE KAFA KALMAZ’

Avukat Sadıkahmet, Erdi Sungur’un elinde silahla poz verip üzerine “Emre Aşık ve Funda Sadıkahmet” yazdığı paylaşımı ve büroyu arayıp asistana “Onu bitireceğim. Ayaklarının üstünde duramaz, merdivenleri çıkamaz, ister savcıya ister mafyaya gitsin. Aklını alırım, ölür, gövdesinde kafa kalmaz” dediğini, ayrıca kendisine de “O...” diyerek hakaret ettiğini de dilekçesinde anlattı. Avukat Sadıkahmet şüphelinin daha önce de kızını kaçırıp tecavüz etmekle tehdit ettiğini, bu nedenle şüpheli hakkında dava açıldığını da dilekçesine ekledi.

Şikâyet üzerine Erdi Sungur hakkında ‘zincirleme tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, Erdi Sungur’a her iki suçtan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

 

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Erdi Sungur

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