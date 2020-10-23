Mermer yüklü TIR’a arkadan çarpan TIR'ın şoförü öldü
AYDIN’ın Germencik ilçesinde, mermer yüklü TIR’a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Murat Öztürk (31), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Murat Öztürk yönetimindeki 35 AFT 482 plakalı TIR, aynı yöne giden Veysel Aydoğdu (45) yönetimindeki mermer yüklü 48 EJ 184 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, öndeki TIR'ın dorsesinde bulunan mermerler Öztürk'ün kullandığı TIR'ın çekicisine girdi. Sıkışan Murat Öztürk, feci şekilde can verdi.
2,5 SAATTE ÇIKARILDI
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkışan Öztürk'ün cansız bedeni, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla çıkardı. TIR’ın ön kısmındaki kapı kesildi ve içerideki mermerlerin alınmasıyla Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.
Kaza nedeniyle otoyol tek şeride düşerken, Murat Öztürk’ün cenazesi, incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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