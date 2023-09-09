Merkez Bankası’na 353 metrede dev kubbe kuruyorlar

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İstanbul Finans Merkezi içerisinde bulunan Merkez Bankası binası, 353 metre yüksekliği ve 72 katıyla Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olma özelliği taşıyor. Binanın betonarme bölümleri tamamlanırken, cihannüma ismi verilen kule kısmı için çalışmalar son hızla sürüyor. Kulenin yapımında aralarında kadınların da olduğu 40 dağcı ile inşaat ekipleri çalışıyor.

BULUTLARIN ARASINDA

Dağcılar Ataşehir’deki binanın dış cephe ve cihannüma adı verilen çatı kısmının panel camlarının takılması için görev yapıyor. Binada yer alacak 1150 panel camdan 900 tanesi sorunsuz bir şekilde yerine oturtuldu. Kalan kısımların da tamamlanması için çalışmalar 353 metrede ve zorlu rüzgar altında sürüyor. Proje müdürü Burak Oruç binayla ilgili şu bilgileri verdi: “Binamız 353.90 metreyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası konumundadır. Akıllı teknolojilerle inşa edilmiş binadır. Türkiye’nin en yüksek hızlı çift katlı asansörleri mevcuttur.Paneller ve cam montajlarını yapıyoruz. Binamız yüksek deprem hareketlerine göre tasarlanmıştır.”

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HER İŞ İÇİN SERTİFİKA

Dağcı ekibin şefi Mehmet Şükrü Derece ise “Binamızın bu kotlarında yaklaşık 350 ile 400 metrede çalışıyoruz. Özellikle hava şartları bizi çok etkiliyor. Endüstriyel dağcılık dediğimiz işi yapıyoruz. Yaptığımız her iş için kaynak, boya gibi sertifikamız bulunması gerekiyor” diye konuştu.

DAĞCI ÇİĞDEM PAKER: İŞİMİN ZİRVESİNDEYİM

Binanın dışından sarkıttığı iplerle cam panelleri yerleştiren dağcılardan ÇİĞDEM PAKER, “10 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Bu işi kadın erkek fark etmeksizin herkese tavsiye ederim. Özellikle trekking yapan, yüksekte olmayı seven kadınların denemesinden yanayım. Burası benim işimin zirvesi buradan sonrası ve öncesini düşünmek istemiyorum keyifle, gururla çalışıyorum. Avrupa’nın da dünyanın da finans merkezi olacak bir yerde çalışmak benim için gurur verici” diye konuştu.