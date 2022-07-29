Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza

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Yeni yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte 14 Temmuz 2022'den itibaren pet shoplarda evcil hayvan satışı yasaklandı. Bu tarihten itibaren satışlar, internet üzerinden katalogdan yapılmaya başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Ankara Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan satışının yasaklandığı pet shoplara yönelik denetimlerini artırdı. Başkentte farklı noktalardaki pet shoplarda yapılan denetimlerde, ekipler kedi köpek satışının yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Pet shopların çoğunda daha önce kedi ve köpeklerin bulunduğu kafeslerin boş olduğu, bazılarında kafeslerin de kaldırıldığı görüldü. Görevliler, kedi ve köpeklerin yeni yasa ile birlikte nasıl satılması gerektiğini işletme sahipleri ve çalışanlara anlattı.

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