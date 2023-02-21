Mercek bulutları bu sefer Niğde'de görüldü

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Geçtiğimiz Ocak ayında Bursa'da görülen ve halk tarafından büyük ilgi çeken Mercek Bulutları, bugün de Niğde'de görüldü. Altunhisar ilçesinde gökyüzüne bakan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, birçok vatandaş gördükleri manzarayı fotoğraflayarak kaydetti.

Mercek bulutları, şehirdeki birçok ilçeden de net bir şekilde izlendi.

BURSA SEMALARINDA UFO GÖRÜNÜMLÜ bulut

Bursa'da sabah saatlerinde çıkan UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Bursa'da çıkan bulutu yorumladı. Prof. Dr. Şen, "Gökyüzündeki bulutların şekilleri önemli anlam ifade ediyor. Bu bulutlardan biz hava tahmini de yapıyoruz. Bu tür bulutun oluşması demek yarın bu bölgeye yağmur geliyor demektir. Yarın akşam üstü Bursa'ya yağmur gelecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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MERCEK BULUTLARI NASIL OLUŞUR?

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur.