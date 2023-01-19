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Son dakika... Bursa semalarında UFO görünümlü bulut... Prof. Dr. Şen sebebini açıkladı! Yağışın habercisiymiş

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#Bulut#Bursa#Orhan Şen
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 13:19

Bursa'da sabah saatlerinde çıkan UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Bursa'da çıkan bulutu yorumladı. Prof. Dr. Şen, "Gökyüzündeki bulutların şekilleri önemli anlam ifade ediyor. Bu bulutlardan biz hava tahmini de yapıyoruz. Bu tür bulutun oluşması demek yarın bu bölgeye yağmur geliyor demektir. Yarın akşam üstü Bursa'ya yağmur gelecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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Güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı

Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. Öte yandan iki gündür etkili olan lodos sebebiyle Bursa'nın havasının temizlenmesi de vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Son dakika... Bursa semalarında UFO görünümlü bulut... Prof. Dr. Şen sebebini açıkladı Yağışın habercisiymiş

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında Bursa'da ortaya çıkan bulutu yorumladı.

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İşte Prof. Dr. Şen'in dikkat çeken buluta ilişkin görüşleri...

"BULUTLARDAN HAVA TAHMİNİ DE YAPIYORUZ"

Gökyüzündeki bulutların şekilleri önemli anlam ifade ediyor. Mercek cinsi bir buluttur. Bu bulutlardan biz hava tahmini de yapıyoruz. Güneşin battığı yerden bulutlar çıktığında o zaman havanın bozacağını biliriz. Bölgede dün sıcaklık 25-26 dereceye çıkmıştı, bu önemliydi. Bursa lodosu en iyi hissettiren illerimizden bir tanesidir. Bulutta bir yuvarlanma var, bir de 25 derecelik sıcaklık yerdeki buharlaşmayı da artırdı. Buharlaşmadan kaynaklanan bir lokal bulut olduğu anlamına geliyor.

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Son dakika... Bursa semalarında UFO görünümlü bulut... Prof. Dr. Şen sebebini açıkladı Yağışın habercisiymiş

"YAĞMUR GELİYOR DEMEKTİR"

Bu tür bulutun oluşması demek yarın bu bölgeye yağmur geliyor demektir. Yarın akşam üstü Bursa'ya yağmur gelecek gibi görünüyor.

Son dakika... Bursa semalarında UFO görünümlü bulut... Prof. Dr. Şen sebebini açıkladı Yağışın habercisiymiş

Dağ eteklerinde rüzgarın sirkülasyonu açısından önemli olabilir. Uludağ'da kar yok biliyorsunuz. Orhangazi-Nilüfer civarında dün sıcaklık rekoru kırıldı. Buharlaşmanın artması bu bulutu meydana getirmiştir.

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"BAZEN DEPREMDEN ÖNCE DE BULUTLAR ORTAYA ÇIKIYOR"

Çeşitli bulutlara göre bir sınıflandırma yaparız. Bazen depremden biraz önce de iyonların çıkardığı bir bulut da ortaya çıkıyor. 1999 depreminde o tür bulutlar meydana gelmişti. Çok güzel bir fotoğraf yakalamış kim çektiyse, buradaki sıcaklığın çok olduğunu gösteriyor bize.

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#Bulut#Bursa#Orhan Şen

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