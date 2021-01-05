Meral Akşener'in gençlik fotoğrafının hikayesi

Bugün 64 yaşında olan liderin 16 yaşındaki fotoğrafı 9 bine yakın yorum, 196 bin 500’ün üzerinde de beğeni aldı Siyah-beyaz fotoğrafta o yıllardaki soyadıyla Meral Gürer, Bursa Kız Öğretmen Lisesi’nin bahçesinde. İki yandan örülmüş uzun saçlarıyla geleceğe gülen gözlerle bakan lise öğrencisi genç kadın, ilerleyen yıllarda milletvekili, içişleri bakanı ve 25 Ekim 2017’den itibaren de kendisinin liderliğinde kurulan İYİ Parti’nin genel başkanı olacaktı.

PARASIZ YATILI OKUDUM

24 Aralık’ta paylaştığı fotoğrafa, “1972- Bursa Öğretmen Okulu. Bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti... Bugün de beni okutarak; bir akademisyen, bakan, 27 yıllık bir siyasetçi yapan milletimizden aldıklarımı geri ödemeye çalışıyorum” notunu düştü Akşener.

Akşener dün de 1972 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi’nde çekilen o gençlik fotoğrafının hikâyesini anlattı. FOX TV’de dün sabah katıldığı yayında Akşener, o yılları şöyle anlattı: “Bu fotoğrafta 16 yaşındaydım. Bir ceket var üzerimde, okulun verdiği ceket. Bir kazak var üzerimde, okulun verdiği kazak. Bursa Kız Öğretmen Lisesi. Lacivert bir ceket, uçuk mavi bir kazak. Altında bir etek vardı, eteklik yine okulun verdiği. Ayakkabı da yine okulun verdiği bir ayakkabı. Ben memur çocuğuydum, bu kıyafetleri alabilir bir babanın kızıydım. Ama öyle yerlerden çocuklar, kızlar vardı ki, yetiştirme yurdundan arkadaşlarımız vardı. Bizim hepimizi bir bütün haline getiren, kıyafetlerimizle birbirimize hava atmadığımız ve çarşı iznine çıkarken ‘Şunu bana verir misin’ diyebildiğimiz, hepimizin aynı olduğu, zengin fakir ayrımının bulunmadığı, sınava girilmiş bir okul ve oradaki Meral Gürer.

ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM

Allah şahittir, ben bu milletten bu ülkeden aldım; bu milletin vergileriyle okudum. İYİ Parti Genel Başkanlığım süresi içerisinde gerçekten ödemeye çalışıyorum. Hiçbir şey almadım ben bu üç yıllık süreçte. Emekli maaşımla yaşıyorum. Belediyeler alındı, ailemden bir kişiyi belediyelere herhangi bir şekilde istihdam etmedim, ailemden hiçbir fert, bana kan bağıyla bağlı olan hiç kimse iş almadı, alması mümkün değil. Ama ödüyorum, ödemeye çalışıyorum.”

‘EV’ SORU İŞARETİ

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Eve dön’ çağrısını değerlendirirken de “Alışkanlık haline getirdi. Bir siyasi parti var ve o siyasi partinin genel başkanını siz canınız sıkıldıkça eve davet ediyorsunuz. Bu ev soru işareti. Bunlar son derece ayıp, nezaket dışı. Sayın Bahçeli’nin ağzından Doğu Türkistan’daki Türklerle ilgili yorum duymayı tercih ederim” dedi.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI

Akşener, AK Parti-CHP arasındaki ‘başörtülü üye’ tartışmasına ilişkin de “Sayın Erdoğan’ın cuma namazı çıkışı yaptığı konuşma üzerine bir tweet attım. 21 yaşında bir genç kızın CHP’de Parti Meclis’i üyesi olmasını, başörtülü olduğu için vitrin süsüne benzetti. Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; bu genç kızımızın gönlünü alın ve helallik isteyin” diye konuştu.