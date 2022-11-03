Meral Akşener’den Togg tebriği

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vizyon belgesini eleştiren Akşener, Togg için ise tebrik etti:

VİZYONSUZLUK VESİKASI: Biliyorsunuz, Sayın Erdoğan, geçen hafta, bir vizyon belgesi tanıttı.

Aslında biz de ilk başta heyecanlanmıştık. Yine hüsran, yine hayal kırıklığı. Vizyon diye, yerine getirilmemiş bayat vaatlerini, yeniden ambalajlayıp servis etmeyi tercih etmişler. 20 yıllık bir devri iktidarın sonunda, vizyon diye pazarlanan, bir vizyonsuzluk vesikası. İktidarının 20’nci yılında, 20 yıl önceki vaatlerini tekrarlayan bir iktidar. Lütfen biriniz, Sayın Erdoğan’a, 20 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatsın.

ERDOĞAN’I KUTLUYORUM: Togg’un, Gemlik Tesisi’nin açılış ve üretilen ilk aracın da banttan iniş töreni vardı. Bu yatırımı da geç kalmış olmakla birlikte, son derece kıymetli buluyoruz. Togg’un seri üretime geçmesinde; emeği geçen işçilerimizi, mühendislerimizi ve şirketlerimizi tebrik ediyor, bu girişimin oluşmasına, vesile olan, gereken her türlü kamu desteğini sağlayan, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum. Bir AK Parti PR çalışmasına çevirerek, her zaman olduğu gibi, yine güzel bir şeyi, engellenemez nefretiyle kirletmeyi başardı. Hep geçmişi kötüleyerek, bugünü onaylatmaya çalıştılar. Cumhuriyet eserlerini, hep görmezden geldiler. Togg projesinden de elbette memnunuz. Fakat, Togg üzerinden yürüttüğünüz, geçmişi kötüleme ve yalanlarınıza karşıyız.

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CUMHURİYET KRİZİ VAR: Türkiye’nin modernleşme yolculuğundaki taşlar, Cumhuriyet’imizin değerleriyle örülüdür. Aslında AK Parti iktidarının, bugün bizlere yaşattığı şeyin adı; bir Cumhuriyet krizidir. Cumhuriyet’imizin bütün ilkeleri, kurumları ve birikimleri yağmalanmış, devletimiz artık, talan edilecek bir ganimet olarak görülmeye başlanmıştır. Söz veriyoruz. Cumhuriyet’imizin 2’nci yüzyılında; istibdat yasalarını değil, hürriyeti konuşacağız.”