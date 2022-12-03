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Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş için adaylık mesajı: Hayır demeyeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Meral Akşener#İmamoğlu#Mansur Yavaş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 09:37

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Eğer bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı Olaylar ve Görüşler programında, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU İKİ ARKADAŞIMIZINDAN BİRİ ADAY GÖSTERİLİRSE HAYIR DEMEYECEĞİZ DEDİM"

Akşener, "Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuşuyor. Hatta ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim" dedi.

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#Meral Akşener#İmamoğlu#Mansur Yavaş

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