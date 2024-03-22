Meral Akşener'den 6'lı masaya sert sözler: Arkadaşlar dümen içindeymiş

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Söke ilçesinde partililere seslenen Akşener genel seçimlerde kurulan Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu.

Akşener'in konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın söylediği bir söz var; ‘İstanbul'u alan Türkiye'yi alır.’ Biz İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Kuşadası’nı aldık. Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş. 2023 seçimlerinden evvel Eylül 2021 ben ve Koray Aydın, Cihan Paçacı, Uğur Poyraz ve Kılıçdaroğlu ile konuşma yaptık.

Henüz 6'lı masa kurulmuş değil. Konuşmada, ‘Kemal Bey, değerli arkadaşlar İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının içinden birini aday edecekseniz biz varız, ama diğerini geri çekin.

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Şayet ikisini de aday etmeyecekseniz ikisini de geri çekin. Çünkü seçmen taraftar hale geliyor’ dedim. Ancak geri çekilmedi, aday da ilan edilmedi. 2021 sözümün değeri olsun diye cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı söyledim. Ben kendimi cumhurbaşkanlığına layık görmeyecek bir durumda değilim. Ama amacımız 2023 seçimini kazanmaktı. Sonra öyle bir telaş oldu, masa kuruldu.

Sonuç itibariyle Kuşadası'ndaki belediye başkanı da dahil olmak üzere yüzde 60 ile Kılıçdaroğlu'nun seçileceğini söylediler. Fakat kabahat benimse 9.67 oy aldık. Yüzde 60’tan 9.67'yi düşürünce 51.33 kalıyor ve Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerekiyordu.

'SİZİN KABADAYILIĞINIZ İYİ PARTİ'YE GEÇMEZ'

Buradan her önüne gelene iftira atan, herkese racon kesmeye çalışan abilere sesleniyorum. Sizin kabadayılığınız İYİ Parti'ye geçmez. Atatürk'ün anasına sövülürken bu ülkede kafasını yere indirenlerden değiliz, gök kubbeyi yıkanlardanız. Gördük ki ittifak sistemi sizi çırak çıkarıyor.

Seçmeni çırak çıkarıyor. Ben de bunun üzerine arkadaşlarımla konuştum ve sizin sesinizi duyabilmek, daha fazla rekabet edebilmek, sizin adınıza konuşabilmek için hür ve müstakil seçme girme kararı aldık. Buradan bana iftiraya uğradığı için üzüldüğünü söyleyen oldu. Ancak üzülmesin, ben Ekrem İmamoğlu'nu korumak için Saraçhaneye gittim, ölmüş anama sövdüler. Biraz önce de bir arkadaşımız buradaki belediye başkanının parmak salladığını söyledi.

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Bazen bu parmağa oy ile kırarlar. Çünkü seçmenin velinimet olduğunu unuttular. Seçmene maraba muamelesi yapmaya alıştılar. Çünkü bir taraf kola kutusu koyuyor, yüzde 60’la kazanıyor, öbür taraf ceketini koysa kazanıyor.

Sizden isteğim İYİ Parti Kuşadası Belediye başkan adayı Behçet Alp’e, bu gencecik heyecanlı namuslu şerefli dürüst kardeşime oy vermenizdir" dedi.