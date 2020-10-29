Meral Akşener:‘Şeref günümüzü kutluyoruz’

O nedenle Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; takındığın bu tavırla, Macron’u pişman etmedin, bilakis Macron’a destek çıktın. Yabancı ülkelerin ergen tavırlı liderlerine, hak ettikleri cevabı, aynı ergen tavırla değil, devlet adamlığıyla ver” dedi. TBMM’de düzenlenen grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları söyledi: “(Cumhuriyet Bayramı) Türk milletinin şeref gününü kutlayacağız. Bizler bu şerefi, fırsat bulduğumuz her yerde, milletçe tek yürek olarak kutlayacağız. Bizler, Atatürk gerçeğini, Cumhuriyet gerçeğini, tam bağımsız Türkiye gerçeğini, şerefle yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü, Cumhuriyet şereftir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti.

MACRON GİBİLER 40 KERE DÜŞÜNSÜN

Kendi iktidarını kurtarmak için, Peygamberimize hakaret etmeyi, Müslümanlara hakaret etmeyi mübah gören Macron’u ve onun temsil ettiği bu barbar zihniyeti kınıyorum. Ne var ki, bizim kınamak ve kınanmaktan öte dertlerimiz var. Kınamakla kalmayıp, ülkemizi güçlü, vatandaşımızı müreffeh kılmalıyız ki; Macron gibiler böyle densizlikleri yapmadan önce 40 kere düşünsünler. Türkiye’nin karakteri, bize saygısızlık yapana hakaret etmek değil, bize saygısızlık yapanı pişman etmektir.

Biz hep, hakkın ve haklının yanında olacağız.”