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Meral Akşener, Belediye Başkan Adayı Hakan Peker’e oy istedi

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#İYİ Parti#Hakan Peker#Meral Akşener
Meral Akşener, Belediye Başkan Adayı Hakan Peker’e oy istedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 21:31

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı şarkıcı Hakan Peker’e oy istedi.

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İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı şarkıcı Hakan Peker’in Safranbolu Misak-ı Milli Meydanında organize ettiği konsere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. 

Konserde Hakan Peker’in kardeşi Zafer Peker, sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, belediye başkan adayı Hakan Peker’in Safranbolu Belediye Başkanı seçilmesi halinde, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Safranbolu’yu dünya şehri yapacağına inandığını söyleyerek, konsere katılanlardan 31 Mart yerel seçimlerinde Peker’e destek istedi.

Konserde daha sonra Hakan Peker, kardeşi Zafer Peker’le sevilen şarkıları seslendirdikten sonra sahneye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte ’Bir efsaneydi’ şarkısını seslendirdi. 

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#İYİ Parti#Hakan Peker#Meral Akşener

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