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Merak etme Kamilcan daha çok maça gideceğiz

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#Deprem#Enkaz#Kurtarma Çalışmaları
Merak etme Kamilcan daha çok maça gideceğiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 07:00

Kahramanmaraş’ta 119 saat sonra kurtarılan Kamilcan Ağdaş, 6 Şubat akşamı Fenerbahçe maçı olduğu için forma giyerek yattığını söyledi. Fenerbahçe Kulubü de “Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan” paylaşımı yaptı.

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Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, Palmiye Sitesi’ndeki apartmanın enkazından AFAD, Kırgız ve Rus ekiplerinin saatler süren olağanüstü titiz çalışmasıyla 119 saat sonra sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Üzerinde Fenerbahçe formasıyla enkazdan kurtulan Kamilcan’ın yetkililere “Bugün günlerden ne?” diye sorduğu ve depremin ertesi günü Fenerbahçe’nin maçı olduğu için geceden formayla yattığını söylediği ifade edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Kamilcan’ın bedeninde herhangi bir ezilme, çürüme ya da açık yaranın da olmadığı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; “Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan” denildi.

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132. SAAT
İLK GÜN ANNESİ ŞİMDİ İREM

Merak etme Kamilcan daha çok maça gideceğiz


Hatay’ın Belen ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem’in sağ olduğunu belirleyen Konya AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu İrem’e ulaştı. Genç kız, depremden 132 saat sonra enkazdan kurtardı. İrem'in annesi Halime isimli kadının ise depremin ilk günü sağ kurtarıldığı öğrenildi.

133. SAAT
BARIŞ 1 LİTRE KOLAYI İÇEREK HAYATTA KALMIŞ

Merak etme Kamilcan daha çok maça gideceğiz


Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’ın Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Eray Apartmanı da çöktü. Binanın enkazında kalan Barış Kuzucuoğlu, 133 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Barış Kuzucuoğlu, deprem sırasında playstation oynadığını söyledi. Yanında 1 litre kola olduğunu ve enkazda kaldığı sürece içtiğini belirten Kuzucuoğlu, “Kola içerek hayatta kaldım” dedi. Kuzucuoğlu, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

133. SAAT
ESMA’YA DA ULAŞILDI

Merak etme Kamilcan daha çok maça gideceğiz


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Gaziantep Nurdağı’nda depremde yıkılan 6 katlı CCK Apartmanı’nda dinleme yapan ekipler, bir ses duydu. Ardından bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı. AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra gönüllüler bölgeye sevk edildi. Çalışmalar sonrasında 13 yaşındaki Esma Demral 133 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgenin koordinatör valisi olan Şırnak Valisi Osman Bilgin, “13 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı. Allah’a şükrediyoruz. İçeride 5 kişinin daha sağ olduğu bilgisi var” dedi.

134. SAAT
GÖNÜLLÜLER VE EKİPLER AİLEYE ULAŞTI 

Merak etme Kamilcan daha çok maça gideceğiz


Antakya Kurtuluş Caddesi’ndeki Uçar Apartmanı’nda Gezer Ailesi’nden 3 kişi 134 saat sonra canlı olarak çıkarıldı. Hong Kong’dan gelen USAR isimli görevliler Kurtuluş Caddesi’nde bir binada canlı olma ihtimaliyle çalışmalarını sürdürürken, aynı caddede gönüllüler ise başka enkazda çalışıyordu. Gönüllülerin çalışmaları sonucu ulaştıkları sese ASAP ekibi koşarak müdahil oldu ve Perihan Gezer (42), Ali Gezer (55) ve Mustafa Gezer (57) kurtarıldı.

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136. SAAT
TÜNEL AÇIP KURTARDILAR

Merak etme Kamilcan daha çok maça gideceğiz


Konya Büyükşehir Belediyesi ve 18. Mekanize Piyade Tugayı İstihkam Savaş Bölüğü Hatay Atatürk Bulvarı’nda apartmanın enkazında tünel açarak 57 yaşındaki Suriyeli Macide Hakemati’yi 136. saatte çıkardı. Antakya’da da 6 yaşındaki Mehmet 137. saatte, Mehmet Sözer (57) de 136. saatte kurtarıldı.

138. SAAT
KAHRAMANLARA EL SALLADI

Merak etme Kamilcan daha çok maça gideceğiz


Kahramanmaraş’ın Azerbaycan Bulvarı’nda Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Sena Nano (67) ile Abdulkerim Nano (67) çifti 138 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Yaşlı çift ekiplerin 8 saat çalışması sonrası kurtarıldı. Abdulkerim Nano enkazdan çıkarıldıktan sonra sevinçle kurtarma ekiplerine el salladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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#Deprem#Enkaz#Kurtarma Çalışmaları

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