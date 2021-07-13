MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMenfeze düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
GeriGündem Menfeze düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli) (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Menfeze düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menfeze düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde menfeze düşen hafif ticari araçtaki sürücü Ali Mutlu ile yanındaki İsmail Kocatürk hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Avrupa Otoyolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Mutlu'nun kullandığı 35 KP 953 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak menfeze düşüp dik durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde araçtaki sürücü Ali Mutlu ile İsmail Kocatürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından Mutlu ile Kocatürk'ün cansız bedenleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Menfeze düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi