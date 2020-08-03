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Ersan SAN - DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Menekşe Plajı'nda adım atacak yer kalmadı!

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Menekşe Plajı'nda adım atacak yer kalmadı!
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Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda aldı. Tıklım tıklım dolu olan sahil drone ile havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde Küçükçekmece'deki Menekşe Plajına akın etti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyenlerin Menekşe Plajı'nda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Menekşe Plajında adım atacak yer kalmadı

Plaja gelenlerin bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Menekşe Plajında adım atacak yer kalmadı

Plajda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Sahildeki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

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