Memurlara büyükşehir tazminatı... AK Parti seçim beyannamesini 30 Ocak'ta duyuracak

Haberin Devamı

AK Parti, seçim beyannamesini 30 Ocak'ta duyuracak. Beyannamede maddeler arasında dikkat çeken başlıklar var. Bunlardan birkaçı memurlara büyükşehir tazminatı, sokak hayvanları ve depreme dirençli şehir maddesi.

AK Parti'nin seçim beyannamesine ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram paylaştı. Bayram'ın anlattıkları şu şekilde oldu:

BİR SÜREDİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYORDU

Seçimler için geri sayım devam ederken art arda adaylar açıklandı. Sırada da AK Parti için gözler seçim beyannamesinde. 30 Ocak'ta açıklanacak. Önemli başlıklar yer alacak. 8 ana başlıktan oluşacak. 200 sayfa olması bekleniyor. Ön plana çıkan başlıklardan biri memurlara büyükşehir tazminatı. Bu konu ile ilgili AK Parti bir süredir çalışma yürütüyordu. Büyükşehirlerde yaşam maliyetinin yüksek olması sebebi ile buralarda yaşan memurlara belli ücretin ödenmesi ile ilgili bir çalışma yürütülüyordu. Bunun yanı sıra çokça tartışılan sokak köpekleri ile ilgili çalışma beyannamede başlık olarak yer alacak. Belediyelere verilecek sorumluluklar anlatılacak. Kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler vurgusu olacak aynı zamanda seçim beyannamesinde. Trafik sorunu ile ilgili de madde olacak. Somut çözümler beyannamede yer alacak. Mahalle kreşleri ile ilgili de madde yer alacak. Türkiye genelinde hızla yayınlaştırılacağı, ailelere makul fiyatlı kreş seçeneğinin sunulacağına yönelik başlık bulunacak.

Haberin Devamı

1.500-5.000 TL ARASINDA YARDIM OLABİLİR

Büyükşehirde yaşayan memura tazminat konusunu ekonomist Muhammet Bayram, CNN TÜRK'te yorumladı. Bayram'ın, değerlendirmesi şöyle oldu:

Mayıs seçimlerinde de konuşuldu. Memurlara ne zaman zam konuşulsa dile getiriyoruz. Memurlar Anadolu şehirlerine gitmek istiyor. Buradaki beyannamede 4 ana başlık var. Bunlardan biri memura büyükşehir tazminatı. Memurlara kira yardımı, lojman ile barınmaları söz konusu olabilir. Zaten lojmanlar vardı. Burada son kira artışları ile memurlar büyükşehirlerde zorluk çekiyor. Büyükşehirlerdeki memurlar Anadolu'daki memurlara göre biraz daha fazla maaş alacaktır. Nüfus yoğun şehirlerde memurlara destek ödemeleri şeklinde olur. Tutar söylemek doğru olmaz ama tahminimce 1500-5000 bin arası olabilir. En düşük memur maaşı 34 bin seviyesine geldi. Bu maaşın İstanbul'da en az 15 bin lirası konut kirasına gidiyor. Önceden başka adlar altında da yapılmıştı, giysi yardımı gibi.