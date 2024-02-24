Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CNN TÜRK'te... CHP'ye tepki: İstanbul’u alacağım derken Türkiye’yi kaybedersiniz

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2 tane oy alacağım diye PKK, FETÖ, terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. Esenyurt tartışman sana oy kaybettiriyor. Bunlar doğru işler değil. İstanbul’u alacağım derken Türkiye’yi kaybedersiniz. PKK bayrakları açılıyor Toroslar’da. Uzun vade de kaybettirir. Projeleri kendilerini anlatacaksınız. Siyasetin matematiği olmaz mantığı olur. Muhalefetin yöntemleri yanlış.

6'LI MASANIN DAĞILMASI

Dağılmalıydı. 6'lı masa ilke ittifakı değil çıkar ittifakıydı. Kurgu yanlış. Ortaya ilkeleri koyarsınız. Bilimi esas alacaksınız, bu millete ekmeği nasıl ucuz verebiliriz. Tarımı öncelikli hale getirmeliyiz. Tarım en eğitimli insanların işi, öncelikli sektördür. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan diyoruz.

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'KAAN İLE GURUR DUYUYORUM'

KAAN’ın teknik özelliklerini bilmiyorum. Nerdeyse ses hızının iki katı. Uçak yanınızdan geçecek sonra sesi duyacaksınız. Destekliyorum. Üretimi müthiş bir şey. Ülkem için güzel bir şey yapılıyor mu ben ona bakarım. Doğru bildiğimiz memleket için yapılan bir şey varsa destekleriz. Uzay’a gidilmesini, KAAN’ı destekliyorum. Azerbaycan’a yardımı, Mavi Vatan’ı destekliyorum. Ben de muhalefetim ama bu konularda duruşum çok net.

'KILIÇDAROĞLU ÖNERİMİ KABUL ETMEDİ'

Kılıçdaroğlu önerimi kabul etmedi. Çık cumhurbaşkanı adayı olarak, Akşener de cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Canlı yayında söyledim. İnsanlara güven vermediler. Strateji hatası. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda bunlara maaş verileceği sorusu gelir. Cumhurbaşkanı, yardımcılarının memuru olacak diye bakıldı.

Türkiye’de en büyük seçmen Atatürkçü seçmen. Bu çizgiden sapmazsan gelir. Diyarbakır’a gidip demlenip İzmir’e gelip Atatürkçü, ortaya karışıkla olmaz. İlkeli duruşunuz olacak.

'CHP'DE GELEN GİDENİ ARATTI'

Millete hayal satmayalım. Önce 360 vekilin olacak. Biz 3. yol olduğumuzu, bu millete en ucuz eti biz yediririz diyoruz. Partinin çizgisi ile değil yönetenlerledir sorunum. Gelen gideni arattı. Vatandaş görüyor, savruluyor. Politika ve liderlikteki durumu vatandaş görüyor.

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'KİM, ÖZEL’İ DESTEKLEDİYSE O KALDI'

Hatay'ı kaybedecekler büyük ihtimal. Lütfü Savaş mı kaybetmiş olacak, bence değil. Parti yönetimi kaybedecek. Kaybettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Aday gösterdiler daha iyisini bulamadığımız için aday gösterdik dediler. Bu kadar hata yapılır mı? Sarıgül çok ses getirirdi aday olsa. Çok büyük hatalar yaptılar. Eş, dost işine girdiler. Tunç Soyer Kemal Beyi desteklemişti. Kim Özel’i desteklediyse o kaldı. CHP'de Kemal Beyi destekleyenlerin üstü çizildi.

'GÜRSEL BEY CHP’NİN EMEKTARIDIR'

Gürsel Bey CHP’nin emektarıdır. ‘Telefonuma çıkmadılar’ dedi. Gürsel beye bunu yapamazsınız; yaşınız, konumunuz yetmez. Bana yaptılar bu hataları biliyorum. Kurultay yapıyorlar, cumhurbaşkanı adayını tuvaletin önünde oturtuyorlar.

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‘CHP’DEKİLER KOLTUKLARINDAN KORKUYORLAR’

Bazı Memleket Partili arkadaşları temsil etsinler dedim. Kendi koltuklarından korktukları için bu duruma getirdiler. 39 vekili hediye ettiniz, ilkesel davranmadınız. Burada hata yapıyorsun dedim, hatasında devam etti. Özgü Özel'le görüştüm.

Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller ve Muharrem İnce...

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