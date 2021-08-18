Melike Yavuz kimdir? Kenan Dokumacı ile ilgili iddiaları kan dondurdu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Melike Yavuz, eski erkek arkadaşı Kenan Dokumacı tarafından alıkonularak, 3 gün boyuncu şiddet gördüğünü iddia etti. Melike Yavuz, eski erkek arkadaşının kendisini uyuşturucuya alıştırdığını, 1.5 yıl kendisini şiddet uyguladığını ve tecavüz sonucu çocuğu olduğunu söyleyerek, en büyük cezanın verilmesini istediğini söyledi.



Yaşadığı şiddete dair cep telefonuyla çektiği videoları yakın arkadaşına gönderen Melike Yavuz yardım istedi. 9 Ağustos'ta Kenan D'nin iş yerinden kaçmayı başaran Melike Y'yi arayan polis ekipleri, onu bulunduğu yerden alarak Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. İfadesi alınan Melike Yavuz’un şikayeti üzerine Kenan Dokumaz gözaltına alındı ancak sevk edildiği adliyede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Aleyna Çakır gibi ölmek istemediğini dile getiren Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılıp, yardım istedi.



OĞLUMU DÜŞÜNEREK HAYATA TUTUNDUM

Zaman zaman intihar etmeyi de düşündüğünü belirten Melike Yavuz, "Ama bu süreçte sapasağlam doğan bir oğlum vardı ve ben bunu düşünerek hayata tutundum. Melike Yavuz, Kenan D.'ye en büyük cezanın verilmesini istediğini de sözlerine ekledi.



Melike Yavuz, Kenan Dokumacı’nın akrabası olan biriyle birlikte olan ablasından da bir süredir haber alamadıklarını dile getirdi.

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