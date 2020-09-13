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Aslı DURAN- Semih ERSÖZLER/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Meis açıklarında askeri hareketlilik

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Meis açıklarında askeri hareketlilik
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Meis Adası etrafındaki askeri hareketlilik sürerken adadan hareket eden bir Yunan feribotunun Karaada mevkisine gittiği gözlendi. Türk Sahil Güvenlik tekneleri ise rutin devriyelerini sürdürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nın ön kısmına Yunan firkateyni konumlandı. Bugün saat 14.00 sıralarında Meis Adası'ndan hareket eden Yunan feribotu Karaada mevkisine doğru ilerlerken, Türk Sahil Güvenlik tekneleri Türk karasuları içerisinde devriyesine devam etti. Kaş açıklarında bulunan Türk fırkateyninde ise askerlerin geminin güvertesinde nöbet tuttuğu gözlendi.

Meis açıklarında askeri hareketlilik

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