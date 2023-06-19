‘Mehmetçik’ selam durdu

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi. Bakanlık tarafından ‘Babalar Günü’ne özel hazırlanan video da paylaşıldı. Videoda, Irak ve Suriye’nin kuzeyi, yurtiçi, hudut hattı, denizler ve havada görev yapan Mehmetçik’in ‘Babalar Günü’ mesajı aktarıldı.