Mehmet Yontar kimdir, nereli? İşte Mehmet Yontar’ın hayatıyla ilgili bilgiler

Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğan ve harp okulunu 1. sırada bitirerek İstanbul'daki Robert Koleje askeri öğrenci olarak kayıt yaptıran Mehmet Yontar, üstün başarısından dolayı yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 3 öğrenciden biriydi. Mehmet Yontar, 1949 yılında ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisansa kayıt yaptırdı. Yüksek makina mühendisi olan Yontar, yüksek lisans programında ortaya koyduğu üstün başarısından dolayı, New York Liman İşletmesi (Port Authority) tarafından ABD'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) burslu olarak doktora eğitimi aldı.



Birçok patenti bulunan Mehmet Yontar'ın, New York'un banliyö tren vagonlarının teknik aksamında yaşanan büyük problemi mühendislik zekası ile çözüme kavuşturması dönemin Amerikan gazetelerinde haber olarak yer aldı.

Türk mühendis, raylı sistemler konusundaki tecrübe ve kabiliyetinden dolayı 11 Eylül 2001'deki terör saldırısında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da baş mühendis olarak görevlendirilmişti.