Mehmet Fevzi Atay-Elif Atay çifti başlarından vurulmuş halde bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı

Olay, ilçeye bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan hafta sonu haber alamayan çocukları, il dışında yaşadıkları için mahalledeki yakınlarına durumu bildirip, kontrol etmelerini istedi. Çiftin eve gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile başlarından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Atay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarmanın evde yaptığı araştırmada Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı tespit edildi.

7 BİLEZİK ÇALMIŞLAR

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak A.Ü., O.Ü., A.A. ile E.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev boşken içeriye girip 7 altın bileziği aldıkları, bu sırada eve dönen Elif ve Mehmet Fevzi Atay ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ EMEKLİ ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİLERİYMİŞ

Şüphelilerden ikisinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu, ayrıca Elif Atay'ın bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karaisalı ilçesinde, Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istemişti. Eve giren jandarma ekipleri, Atay çiftini başlarından vurulmuş halde görünce sağlık ekiplerine haber vermiş, karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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