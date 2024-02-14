Mehmet Ali ‘Aslan’a yağma suçlaması

Haberin Devamı

Bayrampaşa sebze halinde komisyonculuk yapan Gökhan Soylu, Mehmet Ali Ağca ve 4 isimden şikâyetçi oldu.

ÇOCUKLARIYLA TEHDİT ETTİ

Soylu şikâyetinde ticaret yaptığı Muhittin Erdal’ın kendisine borcu olduğunu, elden para vererek Erdal’dan yengesi üzerine olan İstanbul Bahçelievler’deki bir evi satın aldığını, ancak daha sonra evi kendisini tehdit eden Mehmet Ali Ağca’ya devrettiğini söyledi. Soyadını ‘Aslan’ olarak değiştiren Mehmet Ali Ağca ve 4 kişi hakkında ‘yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dünkü duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, Gökhan Soylu’nun yanında çalıştığını belirterek şunları anlattı: “Bizi Bakırköy’de Mehmet Ali Ağca’nın ofisine çağırdılar. Mehmet Ali Ağca elini masaya vurarak Gökhan Soylu’ya ‘Sen zenginsin, altında BMW aracın var, bunlar gariban, bu adamların dairesini vereceksin, vermezsen sen bilirsin. Çocuğun var, evini biliyoruz, işe gidip gelme saatlerini biliyoruz’ dedi. Üzerimize yürüdü. Gökhan korkmuştu. Birkaç gün sonra evin tapusunu Ağca’nın üzerine devrettik. Bize ‘Hiç kimseye bir şey söylemeyin. Kaybolun’ dedi. Elimizdeki 1 milyon 300 bin TL’lik çeki de aldılar.”

Haberin Devamı

Mahkeme, firari sanık Ahmet Çetin hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.