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Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında kabri başında anıldı

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında kabri başında anıldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 100üncü yılında kabri başında anıldı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 100üncü yılında kabri başında anıldı
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hatim duası yapıldı. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında dua eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Kemal Paşaoğlu karanfil bıraktı.

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