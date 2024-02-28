Meclis’ten Gazze raporu

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TBMM Tören Salonu’ndaki programa Güney Afrika’nın Ankara Büyükelçisi Dipuo Bertha Letsatsi-Duba da katıldı.

- Özel rapora göre, 7 Ekim 2023’ten beri 150 günde 30 bine yakın insan yaşamını yitirdi.

- 7 Ekim 2023’ten önce 2 milyon 200 bin Filistinli’nin yaşadığı bölgede, İsrail’in saldırılarıyla günde ortalama 139 çocuk öldürüldü.

- 30 Ocak 2024 itibarıyla İsrail’in 65 bin tondan fazla bomba kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Gazze’de yıkılan 25 binden fazla binada 70 binden fazla bağımsız bölüm, 140 kamu binası, 161 cami, 99 okul ve 3 kilise tamamen yıkıldı. 30 hastane hizmet dışı kaldı.

- Törende konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı’nda TBMM’yi temsilen üç milletvekilinin görevli olduğunu, davalar bitinceye kadar süreci Meclis adına takip edeceklerini söyledi.